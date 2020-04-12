Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
  • © РИА Новости

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в столице — 1306, Московской области — 278, Санкт-Петербурге — 69, Мурманской области — 61 и Нижегородской области — 42.

В Краснодарском крае выявили 31 случай заражения, в Красноярском крае — 25, во Владимирской области и Мордовии — по 23.

Более десяти случаев за сутки выявили в Брянской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской Ярославской, Ростовской, Воронежской и Амурской областях, а также в Башкирии, Чечне, ЯНАО, Бурятии и Чувашии. 

В России за сутки выявлено 2186 случаев заболевания коронавирусом.

За весь период зарегистрировано 15 770 случаев заражения, скончались 130 человек, выздоровел 1291.

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