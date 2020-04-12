В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса

В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Отмечается, что, согласно данным оперативного штаба, на 09:00 (05:00 мск) 12 апреля число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в регионе — 38.

«Коронавирус лабораторно подтверждён ещё у десяти пациентов. Из них три женщины и семь мужчин», — рассказали в оперштабе.

Ранее в Тамбовской области выявили семь новых случаев заражения COVID-19.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.