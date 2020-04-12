В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Отмечается, что, согласно данным оперативного штаба, на 09:00 (05:00 мск) 12 апреля число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в регионе — 38.

«Коронавирус лабораторно подтверждён ещё у десяти пациентов. Из них три женщины и семь мужчин», — рассказали в оперштабе.

Ранее в Тамбовской области выявили семь новых случаев заражения COVID-19

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить