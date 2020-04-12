В Тамбовской области выявили семь новых случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Тамбовской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили власти региона.

«Количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом — 40 (шесть из них выздоровели, выписаны из больницы, семь новых случаев сегодня — все они уже находились на госпитализации)», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что пациенты «чувствуют себя удовлетворительно».

Ранее сообщалось, что в Чечне от последствий заражения COVID-19 за сутки умерли два человека.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить