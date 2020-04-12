В Тамбовской области выявили семь новых случаев коронавируса

В Тамбовской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили власти региона.

«Количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом — 40 (шесть из них выздоровели, выписаны из больницы, семь новых случаев сегодня — все они уже находились на госпитализации)», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что пациенты «чувствуют себя удовлетворительно».

Ранее сообщалось, что в Чечне от последствий заражения COVID-19 за сутки умерли два человека.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.