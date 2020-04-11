В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов

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В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Поступили сообщения с угрозой взрывов на борту шести самолётов, находящихся в воздухе», — сообщил он. 

По его словам, три самолёта направляются из Москвы в Магнитогорск, Санкт-Петербург и Краснодар. Ещё три борта летят в Москву из Симферополя, Екатеринбурга и Ставрополя. 

Все эти рейсы осуществляются в штатном режиме.

Ранее Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области сообщал, что в Тюмени возбудили дело по факту ложного сообщения о минировании.

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