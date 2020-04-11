В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
- © Сергей Мамонтов
- РИА Новости
«Поступили сообщения с угрозой взрывов на борту шести самолётов, находящихся в воздухе», — сообщил он.
По его словам, три самолёта направляются из Москвы в Магнитогорск, Санкт-Петербург и Краснодар. Ещё три борта летят в Москву из Симферополя, Екатеринбурга и Ставрополя.
Все эти рейсы осуществляются в штатном режиме.
Ранее Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области сообщал, что в Тюмени возбудили дело по факту ложного сообщения о минировании.