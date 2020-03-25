В Тюмени завели дело по факту ложного сообщения о минировании

В Тюмени завели уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании жилого дома.

Об этом информирует Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Инцидент произошёл 23 марта. 36-летний мужчина позвонил по номеру 02. На указанный им адрес прибыли сотрудники оперативных служб. Они эвакуировали людей из здания и провели необходимые мероприятия. Взрывное устройство обнаружено не было.

«В кратчайшие сроки полицейские установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотив своего поступка», — заявили в ведомстве.

Мужчине грозит штраф или лишение свободы до трёх лет.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании аэропорта Пулково.