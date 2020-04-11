Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.

«Он умер в Лондоне. Не коронавирус, но от этого не легче. Только во вторник он был у меня в эфире, как всегда, остроумный, ироничный, яркий», — написал Соловьёв в Telegram.

Журналист сообщил, что с Некрасовым часто обсуждал политику, брексит, но никогда не говорил о личном.

«Оказывается, что он многим помогал, был отзывчивым к боли и трудностям других людей. Но, как настоящий благотворитель, никогда об этом не кричал. Соболезнования семье, друзьям и близким», — отметил Соловьёв.

В марте сообщалось о смерти российского политического деятеля, писателя Эдуарда Лимонова.