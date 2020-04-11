В Чечне за сутки от коронавируса умерли два человека

В Чечне от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли два человека. Об этом сообщил руководитель регионального оперативного штаба по коронавирусу Магомед Даудов.

«За последние сутки в Чечне скончались два человека от коронавируса — мужчина 1938 года и женщина 1968 года рождения, всего в республике три летальных исхода», — приводит РИА Новости его слова.

Даудов призвал не нарушать режим самоизоляции, так как, по его словам, даже единичные факты могут приводить к тяжёлым последствиям.

Ранее сообщалось, что в Смоленске зафиксирован первый случай смерти пациента, заражённого COVID-19.