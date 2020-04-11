В Чечне за сутки от коронавируса умерли два человека
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- РИА Новости
«За последние сутки в Чечне скончались два человека от коронавируса — мужчина 1938 года и женщина 1968 года рождения, всего в республике три летальных исхода», — приводит РИА Новости его слова.
Даудов призвал не нарушать режим самоизоляции, так как, по его словам, даже единичные факты могут приводить к тяжёлым последствиям.
Ранее сообщалось, что в Смоленске зафиксирован первый случай смерти пациента, заражённого COVID-19.