Песков ожидает жёсткой ситуации в мировой экономике после пандемии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после того, как пандемия коронавируса COVID-19 завершится, ситуация в мировой экономике будет достаточно жёсткой.
Песков ожидает жёсткой ситуации в мировой экономике после пандемии
  • Reuters

«Это будет достаточно жёсткая ситуация в мировой экономике», — цитирует ТАСС слова Пескова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он уточнил, что кризис будет ощущаться после того, как коронавирус отступит.

Также Песков считает, что экономика «встанет во главу угла» после окончания пандемии.

Ранее кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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