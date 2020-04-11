В Кремле сообщили о проработке новых мер поддержки экономики
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- РИА Новости
«Прорабатываются дальнейшие меры по поддержке экономики страны, участников экономической жизни, людей», — сказал Песков.
По его словам, в обсуждениях участвуют правительство, координационная комиссия, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, экономические эксперты администрации президента и лично глава государства Владимир Путин.
Ранее Путин анонсировал пакет мер для борьбы с последствиями коронавируса и поддержки экономики.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.