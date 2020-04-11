В Кремле сообщили о проработке новых мер поддержки экономики

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что в стране прорабатываются дальнейшие меры по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
В Кремле сообщили о проработке новых мер поддержки экономики
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Прорабатываются дальнейшие меры по поддержке экономики страны, участников экономической жизни, людей», — сказал Песков.

По его словам, в обсуждениях участвуют правительство, координационная комиссия, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, экономические эксперты администрации президента и лично глава государства Владимир Путин. 

Ранее Путин анонсировал пакет мер для борьбы с последствиями коронавируса и поддержки экономики.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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