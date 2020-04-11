В Кремле рассказали, когда будет понимание о пике коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что понимание о пике заболеваемости коронавирусом в России будет в течение пары недель.
В Кремле рассказали, когда будет понимание о пике коронавируса
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости или когда мы к нему приблизимся», — приводит его слова ТАСС.

Также Песков заявил, что если бы указ президента России Владимира Путина о режиме самоизоляции в стране не был подписан, то в России сейчас мог бы быть «скачкообразный, взрывообразный рост количества инфицированных людей».

«Сейчас мы этого не наблюдаем», — отметил пресс-секретарь главы государства.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число заражённых COVID-19 в России за сутки увеличилось на 1667, до 13 584.

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