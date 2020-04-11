Гендиректор «Вектора» рассказал о стимулирующих премиях сотрудникам

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Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» о стимулирующих премиях сотрудникам.
Гендиректор «Вектора» рассказал о стимулирующих премиях сотрудникам
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Наша оплата труда состоит из нескольких элементов, одна из них — это сам оклад, а далее добавляются стимулирующие премии, которые порой составляют в десятки раз большую сумму, чем сам оклад», — заявил он.

По его словам, начиная с января 2020 года, когда началась работа по противодействию коронавирусу, сотрудники центра получают премии, которые «порой измеряются в несколько сотен тысяч рублей».

Также Максютов рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса. По его словам, на первом этапе клинических исследований они будут проведены на 60 добровольцах.

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