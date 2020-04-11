Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки нашли в Москве — 1030, Подмосковье — 152 и Санкт-Петербурге — 80.
Также новых инфицированных выявили в Нижегородской, Брянской, Ульяновской областях, Дагестане, Башкортостане, Татарстане и других регионах.
Ранее сообщалось, что за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло на 1667 и достигло 13 584.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.