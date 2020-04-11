Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки нашли в Москве — 1030, Подмосковье — 152 и Санкт-Петербурге — 80.

Также новых инфицированных выявили в Нижегородской, Брянской, Ульяновской областях, Дагестане, Башкортостане, Татарстане и других регионах.

Ранее сообщалось, что за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло на 1667 и достигло 13 584.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.