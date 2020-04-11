Число заражённых коронавирусом в Дагестане возросло до 92

В Дагестане число пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 24, до 82.

Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

«Всего за период обследования на 09:00 мск 11 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией следующая: 82 подтверждённых положительных результата заболевания», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что девять человек излечились от коронавируса.

Всего в регионе обследовали на коронавирус почти 5 тыс. человек, из них около 2 тыс. находятся на домашней изоляции.

1 апреля в Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса.