Число заражённых коронавирусом в Дагестане возросло до 92
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.
«Всего за период обследования на 09:00 мск 11 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией следующая: 82 подтверждённых положительных результата заболевания», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что девять человек излечились от коронавируса.
Всего в регионе обследовали на коронавирус почти 5 тыс. человек, из них около 2 тыс. находятся на домашней изоляции.
1 апреля в Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса.