Число заражённых коронавирусом в Дагестане возросло до 92

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В Дагестане число пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 24, до 82.
Число заражённых коронавирусом в Дагестане возросло до 92
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. 

«Всего за период обследования на 09:00 мск 11 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией следующая: 82 подтверждённых положительных результата заболевания», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что девять человек излечились от коронавируса.

Всего в регионе обследовали на коронавирус почти 5 тыс. человек, из них около 2 тыс. находятся на домашней изоляции.

1 апреля в Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса.

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