Источник: против двух сатанистов в Краснодаре возбудили дело

Короткая ссылка
Правоохранители возбудили уголовное дело об экстремизме против двух сатанистов, которые, находясь в Краснодаре, размещали в социальной сети «ВКонтакте» материалы с призывом к насилию против христиан.
Источник: против двух сатанистов в Краснодаре возбудили дело
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, мужчина в период с 14 августа по 17 ноября 2019 года, находясь в неустановленном месте в Краснодаре, разместил на странице в соцсети ряд материалов о продаже книги на тему сатанизма, в которых были «лингвистические и психологические признаки побуждения к враждебным действиям (побуждения к убийству)» в отношении группы лиц в связи с их принадлежностью к христианской религии. 

Источник добавил, что также возбуждено уголовное дело против его родственницы, которая подозревается в пособничестве в осуществлении призывов к экстремистским действиям. По данным источника, женщина также разместила у себя на странице в «ВКонтакте» объявление о продаже данного печатного издания о сатанизме. 

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК России, в отношении его сообщницы — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 280 УК России.

По данным источника, подозреваемый задержан. Во время обысков у него обнаружили ряд оккультных предметов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить