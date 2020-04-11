Источник: против двух сатанистов в Краснодаре возбудили дело

Правоохранители возбудили уголовное дело об экстремизме против двух сатанистов, которые, находясь в Краснодаре, размещали в социальной сети «ВКонтакте» материалы с призывом к насилию против христиан.

Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, мужчина в период с 14 августа по 17 ноября 2019 года, находясь в неустановленном месте в Краснодаре, разместил на странице в соцсети ряд материалов о продаже книги на тему сатанизма, в которых были «лингвистические и психологические признаки побуждения к враждебным действиям (побуждения к убийству)» в отношении группы лиц в связи с их принадлежностью к христианской религии.

Источник добавил, что также возбуждено уголовное дело против его родственницы, которая подозревается в пособничестве в осуществлении призывов к экстремистским действиям. По данным источника, женщина также разместила у себя на странице в «ВКонтакте» объявление о продаже данного печатного издания о сатанизме.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК России, в отношении его сообщницы — по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 280 УК России.

По данным источника, подозреваемый задержан. Во время обысков у него обнаружили ряд оккультных предметов.