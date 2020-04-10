На Сахалине прошли учения танкистов и мотострелков ВВО

На Сахалине прошли учения танкистов и мотострелков Восточного военного округа.

Об этом сообщает astv.ru.

«В ходе учения танковые роты поддержали мотострелков стрельбой с закрытых огневых позиций на дальностях до 5 км, а также отработали вводные по обнаружению, блокированию, отражению контрударов и переходу в наступление мотострелковых подразделений», — заявили в пресс-службе ВВО.

Особое внимание было уделено поиску нестандартных решений при действиях личного состава на поле боя. Главная задача тренировки — подготовка к самостоятельным действиям в отсутствие основных сил.

В занятиях задействовали свыше 100 единиц военной техники.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что отдельный береговой ракетный дивизион БРК «Бал» Каспийской флотилии провёл тактико-специальные учения в Дагестане.