Береговой ракетный дивизион БРК «Бал» провёл учения в Дагестане

Отдельный береговой ракетный дивизион БРК «Бал» Каспийской флотилии провёл тактико-специальные учения в Дагестане.

Как передаёт телеканал «Звезда», в рамках учений были отработаны задачи по слежению и уничтожению морских сил условного неприятеля на побережье Каспийского моря.

Отмечается, что расчёты произвели электронный пуск ракет по надводным целям и смену огневых позиций, совершив марш в район укрытия.

Кроме того, личный состав ракетного дивизиона провёл тренировочные мероприятия по перезагрузке ракет на пусковую установку с помощью транспортно-заряжающих машин.

По завершении тактических учений береговой ракетный дивизион совершит выход в район восстановления боевой способности.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», подразделения связи Черноморского флота провели учения на полигоне боевой подготовки в Крыму.