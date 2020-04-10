Береговой ракетный дивизион БРК «Бал» провёл учения в Дагестане
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- РИА Новости
Как передаёт телеканал «Звезда», в рамках учений были отработаны задачи по слежению и уничтожению морских сил условного неприятеля на побережье Каспийского моря.
Отмечается, что расчёты произвели электронный пуск ракет по надводным целям и смену огневых позиций, совершив марш в район укрытия.
Кроме того, личный состав ракетного дивизиона провёл тренировочные мероприятия по перезагрузке ракет на пусковую установку с помощью транспортно-заряжающих машин.
По завершении тактических учений береговой ракетный дивизион совершит выход в район восстановления боевой способности.
Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», подразделения связи Черноморского флота провели учения на полигоне боевой подготовки в Крыму.