Во ФСИН оценили ситуацию в колонии под Иркутском

Короткая ссылка
В ГУ ФСИН по Иркутской области сообщили, что ситуация в исправительной колонии в Ангарске, где заключённые устроили беспорядки и поджог, находится под контролем.
Во ФСИН оценили ситуацию в колонии под Иркутском
  • РИА Новости

«Обстановка в ИК-15 находится под контролем», — сообщает пресс-служба управления.

Отмечается, что в настоящий момент на территории колонии работают сотрудники ГУ ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета.

По данным ФСИН, «отрицательно характеризующиеся осуждённые попытались дестабилизировать работу учреждения, совершив поджог нескольких объектов в промышленной зоне колонии».

Проводится оценка ущерба.

Ранее стало известно, что в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключённых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить