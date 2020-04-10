Во ФСИН оценили ситуацию в колонии под Иркутском
- РИА Новости
«Обстановка в ИК-15 находится под контролем», — сообщает пресс-служба управления.
Отмечается, что в настоящий момент на территории колонии работают сотрудники ГУ ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета.
По данным ФСИН, «отрицательно характеризующиеся осуждённые попытались дестабилизировать работу учреждения, совершив поджог нескольких объектов в промышленной зоне колонии».
Проводится оценка ущерба.
Ранее стало известно, что в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключённых.