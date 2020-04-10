Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, ещё и такого уровня», — приводит ТАСС слова Мантурова.

Он отметил, что в настоящее время есть «много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться».

«Очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет», — добавил он.

Как пишет ТАСС, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей министра промышленности и торговли с 11 до 10.

Ранее Овсянникова исключили из партии «Единая Россия», заявив, что его поведению в ижевском аэропорту «нет и не может быть оправданий».

Как сообщалось, инцидент произошёл 5 апреля, когда Овсянников собирался вылететь в Москву, но на входе в здание аэровокзала начались проблемы.

В «Единой России» заявляли, что замминистра устроил дебош, в нецензурной форме отказался от необходимого досмотра и оскорбил полицейских и сотрудников авиакомпании.

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