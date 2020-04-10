Строительство моста через старое русло Москвы-реки планируют начать в 2020 году

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Строительство моста через старое русло Москвы-реки в южной части территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ должно начаться в 2020 году.
Строительство моста через старое русло Москвы-реки планируют начать в 2020 году
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Мост обеспечит проезд транспорта с набережной Марка Шагала к проспекту Андропова и далее к ландшафтным паркам и центру «Остров мечты». Всего планируется проложить и реконструировать почти 5,9 км дорог.

«Озеленение набережной будет проводиться в рамках общей концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке», — заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Также должна быть оборудована отстойно-разворотная площадка для наземного общественного транспорта, передаёт портал мэра и правительства.

В 2019 году kp.ru сообщал, что власти Москвы рассказали о ходе благоустройства территории ЗИЛа.

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