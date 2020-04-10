Строительство моста через старое русло Москвы-реки планируют начать в 2020 году
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Мост обеспечит проезд транспорта с набережной Марка Шагала к проспекту Андропова и далее к ландшафтным паркам и центру «Остров мечты». Всего планируется проложить и реконструировать почти 5,9 км дорог.
«Озеленение набережной будет проводиться в рамках общей концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке», — заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Также должна быть оборудована отстойно-разворотная площадка для наземного общественного транспорта, передаёт портал мэра и правительства.
В 2019 году kp.ru сообщал, что власти Москвы рассказали о ходе благоустройства территории ЗИЛа.