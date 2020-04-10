В Подмосковье рассказали о работе по восстановлению прав дольщиков
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищной политики региона Инну Федотову.
С начала года введено в эксплуатацию 39 проблемных домов общей площадью 610 тыс. кв. м. Они расположены, в частности, в Балашихе, Истре и Лобне.
«Всего в 2020 году в Московской области планируется восстановить права 15,5 тыс. обманутых дольщиков», — сказала Федотова.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в похищении 560 млн рублей у дольщиков.