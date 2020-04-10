В Подмосковье рассказали о работе по восстановлению прав дольщиков

Короткая ссылка
В Московской области восстановили права почти 6,8 тыс. дольщиков в I квартале 2020 года.
В Подмосковье рассказали о работе по восстановлению прав дольщиков
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищной политики региона Инну Федотову.

С начала года введено в эксплуатацию 39 проблемных домов общей площадью 610 тыс. кв. м. Они расположены, в частности, в Балашихе, Истре и Лобне.

«Всего в 2020 году в Московской области планируется восстановить права 15,5 тыс. обманутых дольщиков», — сказала Федотова.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в похищении 560 млн рублей у дольщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить