В Подмосковье рассказали о работе по восстановлению прав дольщиков

В Московской области восстановили права почти 6,8 тыс. дольщиков в I квартале 2020 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищной политики региона Инну Федотову.

С начала года введено в эксплуатацию 39 проблемных домов общей площадью 610 тыс. кв. м. Они расположены, в частности, в Балашихе, Истре и Лобне.

«Всего в 2020 году в Московской области планируется восстановить права 15,5 тыс. обманутых дольщиков», — сказала Федотова.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в похищении 560 млн рублей у дольщиков.