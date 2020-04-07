В Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в похищении 560 млн рублей у дольщиков

В Краснодарском крае перед судом предстанут девять застройщиков, обвиняемых в обмане 715 дольщиков и похищении у них более 560 млн рублей.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следователей, злоумышленники в возрасте от 32 до 50 лет занимали руководящие должности в строительной компании и являлись председателями жилищно-строительных кооперативов. С 2014 по 2017 год под предлогом возведения многоквартирных домов в Краснодаре они привлекали средства дольщиков, не планируя исполнять обязательства.

Для придания правдоподобности обвиняемые направили часть денег на строительство, хотя заранее знали, что этого не хватит для сдачи домов в эксплуатацию.

Уголовное дело завели по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Материалы дела переданы в Прикубанский районный суд. Земельные участки и другая недвижимость фигурантов арестованы.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Сургуте завели дело о мошенничестве застройщика.