В Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в похищении 560 млн рублей у дольщиков
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По версии следователей, злоумышленники в возрасте от 32 до 50 лет занимали руководящие должности в строительной компании и являлись председателями жилищно-строительных кооперативов. С 2014 по 2017 год под предлогом возведения многоквартирных домов в Краснодаре они привлекали средства дольщиков, не планируя исполнять обязательства.
Для придания правдоподобности обвиняемые направили часть денег на строительство, хотя заранее знали, что этого не хватит для сдачи домов в эксплуатацию.
Уголовное дело завели по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
Материалы дела переданы в Прикубанский районный суд. Земельные участки и другая недвижимость фигурантов арестованы.
В 2019 году URA.RU сообщало, что в Сургуте завели дело о мошенничестве застройщика.