Названы станции МЦД с наибольшим снижением пассажиропотока в период режима самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.
За месяц до 67% уменьшилось количество пассажиров на станциях Лобня D1 и Курская, Подольск, Дмитровская, Царицыно D2.
«Мы благодарны пассажирам за их ответственный подход и призываем всех, кто может отказаться от поездок и соблюдать режим самоизоляции, остаться дома», — заявили в департаменте.
Там отметили, что специалисты максимально обеспечивают безопасность тех, кто вынужден пользоваться общественным транспортом.
Ранее телеканал «360» сообщал, что шесть станций Московских центральных диаметров откроют после реконструкции в Подмосковье в 2020 году.