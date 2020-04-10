Названы станции МЦД с наибольшим снижением пассажиропотока в период режима самоизоляции

Стали известны станции Московских центральных диаметров, где отмечено наибольшее снижение пассажиропотока в период режима самоизоляции.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.

За месяц до 67% уменьшилось количество пассажиров на станциях Лобня D1 и Курская, Подольск, Дмитровская, Царицыно D2.

«Мы благодарны пассажирам за их ответственный подход и призываем всех, кто может отказаться от поездок и соблюдать режим самоизоляции, остаться дома», — заявили в департаменте.

Там отметили, что специалисты максимально обеспечивают безопасность тех, кто вынужден пользоваться общественным транспортом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что шесть станций Московских центральных диаметров откроют после реконструкции в Подмосковье в 2020 году.