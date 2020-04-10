Власти Татарстана поручили усилить патрулирование улиц
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя пресс-службы главы региона Лилию Галимову.
Такое решение принято из-за звонков, поступающих на горячую линию оперативного штаба, согласно которым на улицах много людей, несмотря на введение особого санитарно-эпидемиологического режима.
«В этой связи президент республики распорядился с сегодняшнего дня усилить патрулирование городов соответствующими службами», — добавила Галимова.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.