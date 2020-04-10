Власти Татарстана поручили усилить патрулирование улиц

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить патрулирование улиц городов в республике.
Власти Татарстана поручили усилить патрулирование улиц
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя пресс-службы главы региона Лилию Галимову.

Такое решение принято из-за звонков, поступающих на горячую линию оперативного штаба, согласно которым на улицах много людей, несмотря на введение особого санитарно-эпидемиологического режима.

«В этой связи президент республики распорядился с сегодняшнего дня усилить патрулирование городов соответствующими службами», — добавила Галимова.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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