В Калининграде продлили режим самоизоляции ещё на неделю

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Власти Калининградской области решили продлить ещё на неделю режим самоизоляции, который действует в регионе с 31 марта по 12 апреля.
В Калининграде продлили режим самоизоляции ещё на неделю
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«С учётом того, что ситуация продолжает оставаться напряжённой, мы продлеваем режим карантина, самоизоляции ещё на неделю. С учётом того, что дисциплина начинает снижаться, мы готовим постановление о порядке передвижения граждан на территории региона и планируем в понедельник опубликовать это постановление», — сказал журналистам губернатор Антон Алиханов.

По его словам, постановление вступит в силу во вторник, 14 апреля, или в среду, 15 апреля.

«Зависит от технических нюансов, того, как быстро люди, которые сейчас ходят на работу на промышленные предприятия, смогут получить соответствующие справки о том, что они движутся в сторону своих рабочих мест», — цитирует его ТАСС.

Ранее в РЖД сообщили об отмене поездов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые следуют транзитом по территориям Белоруссии и Литвы в Калининград.

По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. 94 человека скончались, 795 выздоровели.

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