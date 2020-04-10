В РВИО прокомментировали ситуацию с памятником Коневу в Чехии

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков прокомментировал ситуацию вокруг сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии.

«То, что касается Российского военно-исторического общества и предложения нашего министра обороны Сергея Шойгу о том, чтобы он обратился к министру обороны Чехии с просьбой перевезти этот памятник в Россию, мы считаем правильным», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, РВИО готово оказать всю возможную поддержку.

Со своей стороны, член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с НСН выразил мнение, что чешские власти как минимум должны принести извинения и вернуть памятник.

«Я повторю, мы готовы его выкупить, оплатить расходы по транспортировке. Мы бы его поставили на одном из самых видных мест в Москве», — сказал сенатор.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал возбуждение уголовного дела из-за сноса памятника маршалу Коневу в Чехии.