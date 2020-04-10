В Москве первого водителя остановили за нарушение карантина

Короткая ссылка
Житель Москвы, выписанный после лечения от коронавируса и нарушивший карантин, был остановлен на Московской кольцевой автодороге и отправлен в больницу.
В Москве первого водителя остановили за нарушение карантина
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сегодня на пересечении МКАД и Щёлковского шоссе был остановлен водитель, нарушивший карантин. 22 марта он поступил в стационар НИИ им. Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией. Выписан 4 апреля, после чего должен был до 18 апреля находиться на домашнем карантине», — цитирует ведомство ТАСС.

В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в Москве.

Машину нарушителя отправили на спецстоянку, а самого водителя полиция отвезла в больницу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людей, которые нарушают карантин и передвигаются по столице на личных автомобилях, будут штрафовать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить