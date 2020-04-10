В Москве первого водителя остановили за нарушение карантина

Житель Москвы, выписанный после лечения от коронавируса и нарушивший карантин, был остановлен на Московской кольцевой автодороге и отправлен в больницу.

Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сегодня на пересечении МКАД и Щёлковского шоссе был остановлен водитель, нарушивший карантин. 22 марта он поступил в стационар НИИ им. Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией. Выписан 4 апреля, после чего должен был до 18 апреля находиться на домашнем карантине», — цитирует ведомство ТАСС.

В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в Москве.

Машину нарушителя отправили на спецстоянку, а самого водителя полиция отвезла в больницу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людей, которые нарушают карантин и передвигаются по столице на личных автомобилях, будут штрафовать.