В Москве первого водителя остановили за нарушение карантина
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- РИА Новости
Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Сегодня на пересечении МКАД и Щёлковского шоссе был остановлен водитель, нарушивший карантин. 22 марта он поступил в стационар НИИ им. Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией. Выписан 4 апреля, после чего должен был до 18 апреля находиться на домашнем карантине», — цитирует ведомство ТАСС.
В департаменте подчеркнули, что это первый подобный случай в Москве.
Машину нарушителя отправили на спецстоянку, а самого водителя полиция отвезла в больницу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что людей, которые нарушают карантин и передвигаются по столице на личных автомобилях, будут штрафовать.