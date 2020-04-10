Трое жителей Подмосковья торговали фальшивыми тестами на коронавирус

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Полицейские задержали трёх жителей Подмосковья, которые продавали поддельные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Трое жителей Подмосковья торговали фальшивыми тестами на коронавирус
  • Reuters

Оперативники обнаружили, что на одной из интернет-площадок размещено объявление о продаже тестов.

«В дальнейшем при попытке сбыта 350 единиц заявленной продукции по цене 2,3 тыс. рублей за каждую были задержаны трое жителей Подмосковья», — сообщила Волк.

Злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отборов образцов крови, в них содержалось неизвестное вещество.

Ранее московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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