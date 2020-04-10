Трое жителей Подмосковья торговали фальшивыми тестами на коронавирус

Полицейские задержали трёх жителей Подмосковья, которые продавали поддельные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники обнаружили, что на одной из интернет-площадок размещено объявление о продаже тестов.

«В дальнейшем при попытке сбыта 350 единиц заявленной продукции по цене 2,3 тыс. рублей за каждую были задержаны трое жителей Подмосковья», — сообщила Волк.

Злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отборов образцов крови, в них содержалось неизвестное вещество.

Ранее московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.