Трое жителей Подмосковья торговали фальшивыми тестами на коронавирус
- Reuters
Оперативники обнаружили, что на одной из интернет-площадок размещено объявление о продаже тестов.
«В дальнейшем при попытке сбыта 350 единиц заявленной продукции по цене 2,3 тыс. рублей за каждую были задержаны трое жителей Подмосковья», — сообщила Волк.
Злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отборов образцов крови, в них содержалось неизвестное вещество.
Ранее московские власти предупредили о новых способах мошенничества на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.