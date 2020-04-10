Эксперт дал рекомендации по использованию перчаток для профилактики коронавируса

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Член общественного совета при Минздраве России, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко дал рекомендации по использованию перчаток в целях профилактики коронавируса.
Эксперт дал рекомендации по использованию перчаток для профилактики коронавируса
  • Reuters

«Перчатки защитят руки, но не нужно руками в перчатках трогать глаза, уши или нос и тем самым давать дорогу вирусу. Рекомендаций по выбору тех или иных перчаток ВОЗ не даёт. Но трикотажные перчатки будут менее эффективны. Медицинские или одноразовые перчатки надо сразу выбрасывать. Перчатки, которые мы носим постоянно — например, кожаные, нужно дезинфицировать. Кроме того, после снятия перчаток надо обязательно помыть руки», — отметил Эрик Бровко в беседе с радио Sputnik.

Он также напомнил, что руками в перчатках нельзя трогать телефон, так как это может способствовать попаданию вируса в организм.

Эксперт рекомендовал при отсутствии перчаток использовать одноразовые салфетки.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса.

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