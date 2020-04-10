Эксперты оценили ситуацию с ценами на продукты в России

Специалисты Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) провели исследование динамики цен на продукты в России в марте 2020 года.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования, средняя цена чеснока в марте 2020 года выросла на 61% (до 257 рублей за килограмм), гречки — на 40% (до 70 рублей), лимонов — на 23% (до 139 рублей) по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Отмечается, что в среднем по стране увеличились цены в категориях «крупы и бобовые» и «макаронные и крупяные изделия» — на 13% и 11% соответственно.

Овсянка и перловка подорожали на 8% (до 39 рублей за килограмм), вермишель — на 7% (до 73 рублей), манка и овощные консервы и маринады — на 6% (до 45 рублей и 170 рублей соответственно).

В пресс-службе «Ашан Ритейл Россия» также подтвердили сообщения о повышении цен на некоторые категории товаров и предположили, что цены будут стабилизироваться при условии стабилизации спроса.

Ранее аналитик аграрного рынка доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с радио Sputnik прокомментировал прогноз повышения цен на продукты.