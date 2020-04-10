Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.

Поручение также касается прилегающих к этим учреждениям территорий.

Кроме того, ведомства должны принять меры по соблюдению установленных ограничений гражданами, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Доклад необходимо представить до 15 апреля, далее еженедельно.

Ранее президент в ходе совещания с губернаторами по коронавирусу обратился к гражданам, призвав «непременно выдержать» режим самоизоляции, поскольку «выбора сейчас нет».