Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

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Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
  • РИА Новости

Поручение также касается прилегающих к этим учреждениям территорий.

Кроме того, ведомства должны принять меры по соблюдению установленных ограничений гражданами, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Доклад необходимо представить до 15 апреля, далее еженедельно.

Ранее президент в ходе совещания с губернаторами по коронавирусу обратился к гражданам, призвав «непременно выдержать» режим самоизоляции, поскольку «выбора сейчас нет».

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