Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
- РИА Новости
Поручение также касается прилегающих к этим учреждениям территорий.
Кроме того, ведомства должны принять меры по соблюдению установленных ограничений гражданами, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Доклад необходимо представить до 15 апреля, далее еженедельно.
Ранее президент в ходе совещания с губернаторами по коронавирусу обратился к гражданам, призвав «непременно выдержать» режим самоизоляции, поскольку «выбора сейчас нет».