Из Москвы за нарушение изоляции выслали десятки китайских туристов

Несколько десятков китайских туристов были высланы из Москвы за несоблюдение режима изоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Наказано несколько сотен, а выслано несколько десятков, но этого хватило. Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону. Что надо находиться на местах», — сказал он РИА Новости.

По его словам, было принято решение о проверках в транспорте китайских граждан.

«Мы начали просто фронтально проверять всех, кто перемещается в общественном транспорте. И это, конечно, вызвало такой негативный резонанс», — отметил он.

Ранее Собянин заявил, что людей, которые нарушают карантин и передвигаются по столице на личных автомобилях, будут штрафовать.