Число заразившихся коронавирусом в Бурятии возросло до 61

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии увеличилось до 61. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии возросло до 61
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«В Республике Бурятия на 10.04.2020 зарегистрирован 61 лабораторно подтверждённый в установленном порядке случай заражения COVID-2019», — приводит заявление РИА Новости.

При этом 12 заразившихся излечились, один заболевший скончался.

Ещё 48 человек продолжают лечение в стационаре.

По данным на 9 апреля, в России зарегистрировали 10 131 случай коронавирусной инфекции в 81 регионе.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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