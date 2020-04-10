Число заразившихся коронавирусом в Бурятии возросло до 61

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бурятии увеличилось до 61. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«В Республике Бурятия на 10.04.2020 зарегистрирован 61 лабораторно подтверждённый в установленном порядке случай заражения COVID-2019», — приводит заявление РИА Новости.

При этом 12 заразившихся излечились, один заболевший скончался.

Ещё 48 человек продолжают лечение в стационаре.

По данным на 9 апреля, в России зарегистрировали 10 131 случай коронавирусной инфекции в 81 регионе.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.