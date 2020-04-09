Более 50 тысяч школьников зарегистрировались во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

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Более 50 тыс. школьников зарегистрировались во всероссийском конкурсе для старшеклассников «Большая перемена».
Более 50 тысяч школьников зарегистрировались во всероссийском конкурсе «Большая перемена»
  • @bpcontest
  • vk.com

Об этом сообщает «Взгляд».

Конкурс, который является новым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», стартовал 28 марта. К участию допускаются учащиеся 8—10-х классов. Регистрация продлится по 23 июня.

Запланировано мотивационное задание и работа с кейсами. С 20 июля по 14 сентября состоится 18 очных испытаний. Финал пройдёт в октябре.

Цель конкурса — дать каждому подростку возможность проявить себя, найти свои сильные стороны.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о работе бесплатной онлайн-школы.

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