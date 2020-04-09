Более 50 тысяч школьников зарегистрировались во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Более 50 тыс. школьников зарегистрировались во всероссийском конкурсе для старшеклассников «Большая перемена».

Об этом сообщает «Взгляд».

Конкурс, который является новым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», стартовал 28 марта. К участию допускаются учащиеся 8—10-х классов. Регистрация продлится по 23 июня.

Запланировано мотивационное задание и работа с кейсами. С 20 июля по 14 сентября состоится 18 очных испытаний. Финал пройдёт в октябре.

Цель конкурса — дать каждому подростку возможность проявить себя, найти свои сильные стороны.

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