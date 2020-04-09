Более 50 тысяч школьников зарегистрировались во всероссийском конкурсе «Большая перемена»
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Об этом сообщает «Взгляд».
Конкурс, который является новым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», стартовал 28 марта. К участию допускаются учащиеся 8—10-х классов. Регистрация продлится по 23 июня.
Запланировано мотивационное задание и работа с кейсами. С 20 июля по 14 сентября состоится 18 очных испытаний. Финал пройдёт в октябре.
Цель конкурса — дать каждому подростку возможность проявить себя, найти свои сильные стороны.
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