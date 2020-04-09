СК России возбудил ещё три дела из-за фейков о коронавирусе

Следственный комитет России возбудил ещё три уголовных дела по ст. 207.1 УК России по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, удалось установить, что в сети были размещены публикации о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии, а также о якобы принятом решении органов власти по поводу продления срока самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в Москве.

В СК сообщили, что действиям лиц, которые опубликовали заведомо недостоверную информацию, будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области следователи проводят проверку в связи с информацией, размещённой в одном из Telegram-каналов, о массовом заражении коронавирусом медиков.