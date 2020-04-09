СК России возбудил ещё три дела из-за фейков о коронавирусе
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, удалось установить, что в сети были размещены публикации о массовом заражении российских военнослужащих на военных базах в Сирии, а также о якобы принятом решении органов власти по поводу продления срока самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в Москве.
В СК сообщили, что действиям лиц, которые опубликовали заведомо недостоверную информацию, будет дана надлежащая правовая оценка.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области следователи проводят проверку в связи с информацией, размещённой в одном из Telegram-каналов, о массовом заражении коронавирусом медиков.