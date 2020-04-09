СК начал проверку из-за фейка о заражении медиков коронавирусом
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
«На одном из Telegram-каналов размещена статья о якобы заболевших коронавирусной инфекцией 44 медицинских работниках», — заявили в СК.
Отмечается, что эта информация не соответствует действительности, её опроверг региональный Минздрав.
Следователи устанавливают лицо, разместившее фейковую новость.
Ранее kp.ru передавало, что жительницу Перми оштрафовали за фейк о коронавирусе.