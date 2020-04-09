СК начал проверку из-за фейка о заражении медиков коронавирусом

В Саратовской области следователи проводят проверку в связи с информацией, размещённой на одном из каналов в Telegram, о массовом заражении коронавирусом медиков.

РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России. «На одном из Telegram-каналов размещена статья о якобы заболевших коронавирусной инфекцией 44 медицинских работниках», — заявили в СК. Отмечается, что эта информация не соответствует действительности, её опроверг региональный Минздрав. Следователи устанавливают лицо, разместившее фейковую новость. Ранее kp.ru передавало, что жительницу Перми оштрафовали за фейк о коронавирусе.