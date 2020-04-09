В Москве составили более 400 протоколов за нарушение самоизоляции

В Москве полицейские составили более 400 протоколов в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по столице Владимира Васенина.

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АГН «Москва»

«По состоянию на сегодняшний день в отношении нарушителей ограничительных мер составлено более 400 протоколов об административных правонарушениях», — сообщил Васенин. Ранее сообщалось, что за нарушение режима самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек. 8 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и правительством столицы по составлению протоколов за административные правонарушения.