Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Как отмечается в документе, утверждена передача МВД части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении административной ответственности за несоблюдение требований режима повышенной готовности в столице, в частности самоизоляции.

Нарушителям грозит штраф в размере 4 тыс. рублей, при повторном игнорировании предписаний — 5 тыс. рублей.

Как пояснили в мэрии Москвы, штрафовать будут прежде всего несознательных жителей, которые собираются большими группами, игнорируя меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.