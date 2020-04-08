Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Как отмечается в документе, утверждена передача МВД части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.
2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении административной ответственности за несоблюдение требований режима повышенной готовности в столице, в частности самоизоляции.
Нарушителям грозит штраф в размере 4 тыс. рублей, при повторном игнорировании предписаний — 5 тыс. рублей.
Как пояснили в мэрии Москвы, штрафовать будут прежде всего несознательных жителей, которые собираются большими группами, игнорируя меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.