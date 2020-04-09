Глава Псковской области пообещал «драконовские» меры за нарушение самоизоляции

Короткая ссылка
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал, что «примет драконовские меры», если население региона продолжит нарушать режим самоизоляции.
Глава Псковской области пообещал «драконовские» меры за нарушение самоизоляции
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«Я не раз говорил, что категорически против применения каких-то драконовских ограничений, но, если мы будем видеть на улице большое количество праздно гуляющих людей, мы будем вынуждены пойти на такие меры», — цитирует РИА Новости Ведерникова.

Губернатор уточнил, что для посещения будут закрыты все парки, детские площадки, набережные.

Ведерников также отметил, что отсутствие плохих новостей негативно сказывается на осознании масштабов угрозы.

«С понедельника на улице, по сути, начались майские праздники — весь город вышел на улицу гулять», — добавил он.

29 марта в Псковской области скончался пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить