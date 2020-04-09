Глава Псковской области пообещал «драконовские» меры за нарушение самоизоляции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал, что «примет драконовские меры», если население региона продолжит нарушать режим самоизоляции.

«Я не раз говорил, что категорически против применения каких-то драконовских ограничений, но, если мы будем видеть на улице большое количество праздно гуляющих людей, мы будем вынуждены пойти на такие меры», — цитирует РИА Новости Ведерникова.

Губернатор уточнил, что для посещения будут закрыты все парки, детские площадки, набережные.

Ведерников также отметил, что отсутствие плохих новостей негативно сказывается на осознании масштабов угрозы.

«С понедельника на улице, по сути, начались майские праздники — весь город вышел на улицу гулять», — добавил он.

29 марта в Псковской области скончался пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.