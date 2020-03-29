Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области

Короткая ссылка
В Псковской области скончался пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, которое приводит РИА Новости.
Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Пациент скончался несколько часов назад. Отмечается, что это первая в регионе смерть от коронавируса.

У больного были диагностированы тяжёлые сопутствующие патологии лёгких.

Состояние остальных пациентов с коронавирусом в Псковской области оценивается как удовлетворительное или средней степени тяжести.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России за сутки скончались четыре пациента, заражённых COVID-19. Всего в стране было зафиксировано восемь летальных случаев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить