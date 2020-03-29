Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
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- РИА Новости
Пациент скончался несколько часов назад. Отмечается, что это первая в регионе смерть от коронавируса.
У больного были диагностированы тяжёлые сопутствующие патологии лёгких.
Состояние остальных пациентов с коронавирусом в Псковской области оценивается как удовлетворительное или средней степени тяжести.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России за сутки скончались четыре пациента, заражённых COVID-19. Всего в стране было зафиксировано восемь летальных случаев.