Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области

В Псковской области скончался пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, которое приводит РИА Новости.

Пациент скончался несколько часов назад. Отмечается, что это первая в регионе смерть от коронавируса.

У больного были диагностированы тяжёлые сопутствующие патологии лёгких.

Состояние остальных пациентов с коронавирусом в Псковской области оценивается как удовлетворительное или средней степени тяжести.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России за сутки скончались четыре пациента, заражённых COVID-19. Всего в стране было зафиксировано восемь летальных случаев.