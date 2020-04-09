Больницу в Севастополе закрывают на карантин из-за коронавируса

Больница в Севастополе будет закрыта на карантин из-за того, что у одного из пациентов был предварительно зафиксирован коронавирус COVID-19.

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РИА Новости

«Будет подготовлено предписание о переводе больницы в режим обсервации. Насколько мне известно, там уже выставлена охрана», — цитирует Интерфакс-Юг заместителя руководителя крымского управления Роспотребнадзора Романа Проскурнина. Отмечается, что пациент с предварительно зафиксированным коронавирусом прибыл из Москвы 1 апреля. Проскурнин уточнил, что результат повторного обследования ожидается из столицы. Ранее стало известно, что все приезжающие в Крым из других регионов России будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции.