Больницу в Севастополе закрывают на карантин из-за коронавируса

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Больница в Севастополе будет закрыта на карантин из-за того, что у одного из пациентов был предварительно зафиксирован коронавирус COVID-19.
Больницу в Севастополе закрывают на карантин из-за коронавируса
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Будет подготовлено предписание о переводе больницы в режим обсервации. Насколько мне известно, там уже выставлена охрана», — цитирует Интерфакс-Юг заместителя руководителя крымского управления Роспотребнадзора Романа Проскурнина.

Отмечается, что пациент с предварительно зафиксированным коронавирусом прибыл из Москвы 1 апреля.

Проскурнин уточнил, что результат повторного обследования ожидается из столицы.

Ранее стало известно, что все приезжающие в Крым из других регионов России будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции.

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