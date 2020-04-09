Больницу в Севастополе закрывают на карантин из-за коронавируса
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
«Будет подготовлено предписание о переводе больницы в режим обсервации. Насколько мне известно, там уже выставлена охрана», — цитирует Интерфакс-Юг заместителя руководителя крымского управления Роспотребнадзора Романа Проскурнина.
Отмечается, что пациент с предварительно зафиксированным коронавирусом прибыл из Москвы 1 апреля.
Проскурнин уточнил, что результат повторного обследования ожидается из столицы.
Ранее стало известно, что все приезжающие в Крым из других регионов России будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции.