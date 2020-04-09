Второе дело заведено после пожара в доме престарелых в Москве
- АГН «Москва»
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«Дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц)», — приводит РИА Новости слова Ивановой.
По данным СК, накануне во время пожара в частном доме престарелых на 3-й Мякининской улице находились более 50 человек. Погибли три женщины, проживавшие в доме, и мужчина, являвшийся сотрудником организации.
Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара неисправность электропроводки и котла отопления.