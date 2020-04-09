СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве
- АГН «Москва»
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«Следствие рассматривает различные версии. Приоритетной в настоящее время является неисправность электропроводки и котла отопления», — говорится в сообщении.
По данным СК, во время пожара в частном доме престарелых на 3-й Мякининской улице находились более 50 человек.
Погибли три женщины, проживавшие в доме, и мужчина, являвшийся сотрудником организации.
«Большая часть жильцов и сотрудников дома эвакуированы, более десяти пострадавших доставлены в медицинские учреждения с отравлением угарным газом для оказания неотложной помощи», — сообщили в СК.
Ранее в СК не исключили возбуждения новых уголовных дел по факту пожара в доме престарелых в Москве.