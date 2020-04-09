Отчёт Мишустина перед Госдумой перенесён
- РИА Новости
«Мы договорились, что отчёт правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок», — приводит ТАСС слова Володина.
Он отметил, что выступление может состояться в июле.
Володин предложил также в мае — июне заслушать российских министров, которые имеют отношение к блоку вопросов здравоохранения, социальной сферы, высшей школы, экономики, промышленности и торговли.
Ранее Володин назвал беспределом рост цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавирусной инфекции.