Отчёт Мишустина перед Госдумой перенесён

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отчёт председателя правительства России Михаила Мишустина перед нижней палатой парламента, изначально запланированный на 15 апреля, перенесён.
Отчёт Мишустина перед Госдумой перенесён
  • РИА Новости

«Мы договорились, что отчёт правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок», — приводит ТАСС слова Володина.

Он отметил, что выступление может состояться в июле.

Володин предложил также в мае — июне заслушать российских министров, которые имеют отношение к блоку вопросов здравоохранения, социальной сферы, высшей школы, экономики, промышленности и торговли.

Ранее Володин назвал беспределом рост цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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