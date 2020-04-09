Отчёт Мишустина перед Госдумой перенесён

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отчёт председателя правительства России Михаила Мишустина перед нижней палатой парламента, изначально запланированный на 15 апреля, перенесён.

«Мы договорились, что отчёт правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок», — приводит ТАСС слова Володина.

Он отметил, что выступление может состояться в июле.

Володин предложил также в мае — июне заслушать российских министров, которые имеют отношение к блоку вопросов здравоохранения, социальной сферы, высшей школы, экономики, промышленности и торговли.

Ранее Володин назвал беспределом рост цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавирусной инфекции.