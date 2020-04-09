Бывший пассажир Costa Magica рассказал о ситуации после обнаружения коронавируса на лайнере

Житель Ижевска рассказал о ситуации на круизном лайнере Costa Magica после появления первых заболевших коронавирусом.

В беседе с порталом udm-info.ru он признался, что о распространении коронавируса на лайнере стало известно на второй неделе круиза.

По его словам, после появления этой информации среди персонала началась небольшая паника.

«Персонал лайнера стал менее дружелюбен и обходителен, могли даже голос повысить. Большая часть персонала начали носить маски и перчатки. Куда-то пропали все сотрудники ресепшен, и не у кого было уточнить информацию о происходящем», — отметил Андрей.

При этом он добавил, что большинство пассажиров за редким исключением воспринимали ситуацию адекватно.

Ранее микробиолог Константин Северинов в беседе с kp.ru оценил сравнение коронавируса с гриппом.