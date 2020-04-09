Бывший пассажир Costa Magica рассказал о ситуации после обнаружения коронавируса на лайнере

Короткая ссылка
Житель Ижевска рассказал о ситуации на круизном лайнере Costa Magica после появления первых заболевших коронавирусом.

В беседе с порталом udm-info.ru он признался, что о распространении коронавируса на лайнере стало известно на второй неделе круиза.

По его словам, после появления этой информации среди персонала началась небольшая паника. 

«Персонал лайнера стал менее дружелюбен и обходителен, могли даже голос повысить. Большая часть персонала начали носить маски и перчатки. Куда-то пропали все сотрудники ресепшен, и не у кого было уточнить информацию о происходящем», — отметил Андрей.

При этом он добавил, что большинство пассажиров за редким исключением воспринимали ситуацию адекватно.

Ранее микробиолог Константин Северинов в беседе с kp.ru оценил сравнение коронавируса с гриппом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить