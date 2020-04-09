Челябинский губернатор объявил об уходе в самоизоляцию
- РИА Новости
«Я только что получил результаты на коронавирус у Зюся. Ухожу на самоизоляцию, находиться буду здесь. На рабочий процесс это не повлияет», — приводит URA.RU слова Текслера.
Издание отмечает, что Текслер был единственным губернатором в России, кто общался с журналистами с начала эпидемии каждый день.
Уточняется, что у Текслера и сотрудников администрации губернатора коронавирус не был обнаружен.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области медработников, берущих анализы в медицинских учреждениях, а также контактирующих с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, будут тестировать на коронавирус.