В Челябинской области медработников начнут тестировать на коронавирус

В Челябинской области медработников, берущих анализы в медицинских учреждениях, а также контактирующих с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, будут тестировать на коронавирус.

Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Начинаем обследование медработников, которые работают при заборе анализов в медучреждениях и непосредственно с больными, заражёнными коронавирусом», — цитирует РИА Новости губернатора.

Также медработникам рекомендовали при любых жалобах также сдавать тест на коронавирус.

Кроме того, по словам губернатора, с 6 апреля начнётся тестирование на COVID-19 граждан старше 65, у которых есть хронические заболевания и признаки ОРВИ.

Согласно последним данным, в регионе 21 подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, у них пневмония.

Ранее URA.RU сообщало, что Текслер ввёл дополнительные меры уже после того, как подписал распоряжение о режиме всеобщей самоизоляции.

В частности, приостановлена государственная регистрация браков и разводов, а организации, не прервавшие свою деятельность, должны усилить дезинфекционный режим.