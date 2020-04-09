В Счётной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики

Аудитор Счётной палаты Данил Шилков считает, что государство должно оказать адресную помощь всем отраслям экономики России в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Потребуется дифференцированная помощь отраслям при признании пострадавшими всех отраслей», — цитирует его ТАСС.

Также он считает, что российские власти должны значительно усилить меры поддержки предприятий и работников в сфере малого и среднего предпринимательства, а также поддержку самозанятых граждан.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна в 2020 году из-за пандемии коронавируса недополучит большой объём доходов. По словам премьера, это будет «очень серьёзным ударом по бюджету».