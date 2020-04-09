В Счётной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики

Короткая ссылка
Аудитор Счётной палаты Данил Шилков считает, что государство должно оказать адресную помощь всем отраслям экономики России в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В Счётной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики
  • РИА Новости

«Потребуется дифференцированная помощь отраслям при признании пострадавшими всех отраслей», — цитирует его ТАСС. 

Также он считает, что российские власти должны значительно усилить меры поддержки предприятий и работников в сфере малого и среднего предпринимательства, а также поддержку самозанятых граждан.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна в 2020 году из-за пандемии коронавируса недополучит большой объём доходов. По словам премьера, это будет «очень серьёзным ударом по бюджету».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить