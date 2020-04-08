В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

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В Москве скончались ещё семь пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в столице достигло 38. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

«В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Там отметили, что среди пациентов — люди в возрасте от 46 до 90 лет.

Ранее была опубликована статистика смертности исходя из общего числа заболевших COVID-19 в России и мире.

Так, в России процент смертности составил 0,7%.

Согласно оперативным данным на 8 апреля, в России зафиксировано 8672 случая заражения коронавирусом, из них в столице — 5841. 

В Москве 270 пациентов выздоровели. 

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