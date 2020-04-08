В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом
- РИА Новости
«В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Там отметили, что среди пациентов — люди в возрасте от 46 до 90 лет.
Ранее была опубликована статистика смертности исходя из общего числа заболевших COVID-19 в России и мире.
Так, в России процент смертности составил 0,7%.
Согласно оперативным данным на 8 апреля, в России зафиксировано 8672 случая заражения коронавирусом, из них в столице — 5841.
В Москве 270 пациентов выздоровели.