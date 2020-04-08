СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве.
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
  • © Следственный комитет РФ

Об этом говорится на сайте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК России («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 31 марта в одной из аптек по улице Плющиха в Москве мужчина 1954 года рождения в ходе конфликта нанёс удар 81-летнему пострадавшему, который после инцидента был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверяет информацию об избиении учёного в центре Москвы.

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