СК проверяет данные об избиении сотрудника РАН в Москве

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Следственный комитет проверяет информацию об избиении старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова в центре Москвы.
СК проверяет данные об избиении сотрудника РАН в Москве
  • РИА Новости

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации», — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК России по городу Москве.

Ранее появилась информация, что 81-летний Назаров был госпитализирован в городскую больницу после избиения в центре Москвы вблизи своего дома.

РИА новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщило, что Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта с другим пенсионером на Плющихе в Москве.

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