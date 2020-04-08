СК проверяет данные об избиении сотрудника РАН в Москве

Следственный комитет проверяет информацию об избиении старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова в центре Москвы.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации», — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК России по городу Москве.

Ранее появилась информация, что 81-летний Назаров был госпитализирован в городскую больницу после избиения в центре Москвы вблизи своего дома.

РИА новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщило, что Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта с другим пенсионером на Плющихе в Москве.